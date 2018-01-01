Директор "Леогейминг Пей" Дегрик рассказала об итогах платежной инфраструктуры Украины в 2017 году

Дегрик отметила рост оборота и количества безналичных операций

Директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик прокомментировала показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года, которые были опубликованы Национальным банком в минувшую пятницу.

Первое и наиболее значимое изменение на рынке платежных систем произошло в сфере безналичных платежей. Так, согласно показателям НБУ, сегмент безналичных операций с использованием банковских карт за последний год составил 39,3%, что является наиболее высоким показателем за всю историю.

"Продолжается уже намеченная тенденция украинских держателей карт к безналичным платежам, а не использованию карты как средства получения денежных средств для последующего получения наличных. Мы говорим как о росте количества карт, которое за год составило 3,9%, так и получении клиентами банков более современных платежных инструментов. К примеру, рост количества бесконтактных платежных карт – 37,8%.Иными словами – более трети клиентов предпочитают оплату с помощью технологии PayPass/PayWave – в один клик, без пароля. Это говорит о том, что люди не только привыкли платить картой, но и хотят делать это быстро. Один из наших продуктов – платежный чат-бот LeoBot – яркий тому пример. Он работает на базе платформы цифровых кошельков Masterpass, которя обеспечивает оплату в один клик даже в интернете".

Также Алена Дегрик отметила рост оборота и количества безналичных операций. По словам учредителя ФК "Леогейминг Пей", это напрямую связано как с ростом потребительской корзины, так и с общим развитием платежной инфраструктуры.

"Политика Национального банка по содействию безналичным расчетам дает позитивные результаты не только в цифрах – рост количества терминалов безналичной оплаты за год – порядка 15%. Торговые точки обязаны предоставлять услуги оплаты картой, что создает для клиентов cashless-экосистему. Это дает и конкретные результаты – количество оплат с помощью банковской карты выросло на треть, а оборот – на 46%. Это серьезный показатель для страны, только пытающейся выйти из серьезного экономического кризиса".

По словам Алены Дегрик, все это позитивно отразилось на работе ВНПС "ЛЕО", платежной организацией которой является ФК "Леогейминг Пей": как по приросту участников, так и в плане количества зарегистрированных транзакций.