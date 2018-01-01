Директор НАБУ предупредил, что е-декларирование находится под угрозой

Электронное декларирование могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, отметил Сытник.

НАПК фактически никогда не был создан, отметил Артем Сытник УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не начало свою работу.

Ведомство, ответственное за проверку деклараций, "просто не работает", рассказал глава НАБУ в интервью Reuters.

"Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК — Ред.) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас", — отметил собеседник.

Ранее в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива. После обвинения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в НАБУ весь аппарат агентов находится вне закона.