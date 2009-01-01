До Медведева дошло: антироссийские санкции за вторжение в Украину — это надолго

Пора расстаться с иллюзиями, заявил премьер РФ.

Дмитрий Медведев Reuters

России следует расстаться с иллюзиями о снятии санкций , введенных после вторжения в Украину.

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на съезде российского партии власти "Единая Россия", сообщает УНИАН.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, то, что случилось, — это надолго. Нечего надеятся на какие-то чужие выборы, на приход иностранных руководителей", — сказал Медведев.

При этом он заявил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама, и аграрии должны активно использовать удачную для них ситуацию с санкциями.

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