Доллар "потерял" 10 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2843,4846 грн.

Гривны, иллюстрация Reuters

снова— гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 13 марта:

100 долларов — 2681,0151 грн (10 марта — 2690,8632);

100 евро — 2843,4846 грн (2839,1298);

10 рублей — 4,5274 грн (4,5738).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.