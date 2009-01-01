Доллар "потерял" 10 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2843,4846 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 13 марта:
100 долларов — 2681,0151 грн (10 марта — 2690,8632);
100 евро — 2843,4846 грн (2839,1298);
10 рублей — 4,5274 грн (4,5738).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.