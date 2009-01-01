Доллар подешевел на семь копеек. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2983,4847 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 18 августа:
100 долларов — 2550,6409 грн (17 августа — 2557,2720);
100 евро — 2983,4847 грн (2994,5655);
10 рублей — 4,3050 грн (4,2870).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.