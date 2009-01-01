Доллар подешевел на семь копеек. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2983,4847 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

В четверг, 17 августа,повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.

Официальный курс гривны на 18 августа:

100 долларов — 2550,6409 грн (17 августа — 2557,2720);

100 евро — 2983,4847 грн (2994,5655);

10 рублей — 4,3050 грн (4,2870).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.