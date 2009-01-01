Доллар подешевел. Нацбанк повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2944,3959 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 31 мая:
100 долларов — 2635,2778 грн (30 мая — 2638,7789);
100 евро — 2944,3959 грн (2952,2658);
10 рублей — 4,6628 грн (4,6531).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.