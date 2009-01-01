Доллар подорожал на две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3141,1454 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 25 сентября:
100 долларов — 2626,1562 грн (22 сентября — 2623,7181);
100 евро — 3141,1454 грн (3123,5364);
10 рублей — 4,5551 грн (4,5062).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.