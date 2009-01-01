Доллар подорожал на две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3141,1454 грн.

Гривны, иллюстрация Reuters

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 25 сентября:

100 долларов — 2626,1562 грн (22 сентября — 2623,7181);

100 евро — 3141,1454 грн (3123,5364);

10 рублей — 4,5551 грн (4,5062).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.