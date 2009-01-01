Доллар подорожал на семь копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3109,8185 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

снова— гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.

Официальный курс гривны на 27 сентября:

100 долларов — 2638,3461 грн (26 сентября — 2631,6649);

100 евро — 3109,8185 грн (3122,9967);

10 рублей — 4,5869 грн (4,5716).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.