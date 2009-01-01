Доллар подорожал на семь копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3109,8185 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 27 сентября:
100 долларов — 2638,3461 грн (26 сентября — 2631,6649);
100 евро — 3109,8185 грн (3122,9967);
10 рублей — 4,5869 грн (4,5716).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.