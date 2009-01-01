Доллар подорожал на шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3137,8572 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 2 октября:
100 долларов — 2657,8496 грн (29 сентября — 2652,1094);
100 евро — 3137,8572 грн (3123,6545);
10 рублей — 4,5812 грн (4,5635).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.