Доллар подорожал на шесть копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3137,2233 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 18 сентября:
100 долларов — 2622,4386 грн (15 сентября — 2616,2016);
100 евро — 3137,2233 грн (3109,3556);
10 рублей — 4,5581 грн (4,5286).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.