Доллар подорожал на шесть копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3137,2233 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 18 сентября:

100 долларов — 2622,4386 грн (15 сентября — 2616,2016);

100 евро — 3137,2233 грн (3109,3556);

10 рублей — 4,5581 грн (4,5286).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.