Доллар подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны после выходных

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3014,1230 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.

Официальный курс гривны после выходных — на 28 августа:

100 долларов — 2554,5580 грн (23 августа — 2545,1704);

100 евро — 3014,1230 грн (2995,9201);

10 рублей — 4,3202 грн (4.3110).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.