Доллар подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны после выходных

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3014,1230 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны после выходных — на 28 августа:
100 долларов — 2554,5580 грн (23 августа — 2545,1704);
100 евро — 3014,1230 грн (2995,9201);
10 рублей — 4,3202 грн (4.3110).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.