Доллар "подскочил". Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2783,6625 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 29 копеек.
Официальный курс гривны на среду, 28 декабря:
100 долларов — 2665,0670 грн (27 декабря — 2636,5578);
100 евро — 2783,6625 грн (2754,1483);
10 рублей — 4,3791 грн (4,3287).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.