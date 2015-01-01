Доллар "подскочил". Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2783,6625 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 29 копеек.

Официальный курс гривны на среду, 28 декабря:

100 долларов — 2665,0670 грн (27 декабря — 2636,5578);

100 евро — 2783,6625 грн (2754,1483);

10 рублей — 4,3791 грн (4,3287).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.