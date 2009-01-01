Доллар "подскочил". Нацбанк снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2920,3840 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 18 копеек.
Официальный курс гривны на 7 февраля:
100 долларов — 2726,2733 грн (6 февраля — 2707,7975);
100 евро — 2920,3840 грн (2908,4453);
10 рублей — 4,6435 (4,5652).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.