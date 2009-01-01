Доллар "подскочил". Нацбанк снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2920,3840 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 18 копеек.

Официальный курс гривны на 7 февраля:

100 долларов — 2726,2733 грн (6 февраля — 2707,7975);

100 евро — 2920,3840 грн (2908,4453);

10 рублей — 4,6435 (4,5652).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.