Доллар "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2900,4515 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 22 марта:
100 долларов — 2685,1060 грн (21 марта — 2688,7865);
100 евро — 2900,4515 грн (2890,9832);
10 рублей — 4,6916 грн (4,6937).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.