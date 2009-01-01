Доллар "потерял" две копейки. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2922,9702 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на 26 января:
100 долларов — 2720,8137 грн (25 января — 2723,1902);
100 евро — 2922,9702 грн (2926,8848);
10 рублей — 4,5999 грн (4,5987).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.