Доллар "потерял" пять копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3138,8908 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 12 октября:
100 долларов — 2653,3312 грн (11 октября — 2658,6183);
100 евро — 3138,8908 грн (3136,3720);
10 рублей — 4,5809 грн (4,5782).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.