Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3104,7280 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

В среду, 18 октября,повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 19 октября:

100 долларов — 2642,5466 грн (18 октября — 2648,4328);

100 евро — 3104,7280 грн (3114,2921);

10 рублей — 4,6140 грн (4,6189).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.