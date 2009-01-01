Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3104,7280 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 19 октября:
100 долларов — 2642,5466 грн (18 октября — 2648,4328);
100 евро — 3104,7280 грн (3114,2921);
10 рублей — 4,6140 грн (4,6189).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.