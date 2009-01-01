Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2994,5655 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 17 августа:
100 долларов — 2557,2720 грн (16 августа — 2559,8280);
100 евро — 2994,5655 грн (3006,2620);
10 рублей — 4,2870 грн (4,2716).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.