Доллар "потерял" три копейки. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3014,2286 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 11 августа:
100 долларов — 2569,2368 грн (10 августа — 2572,4503);
100 евро — 3014,2286 грн (3017,7414);
10 рублей — 4,2871 грн (4,2902).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.