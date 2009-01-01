Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2947,8642 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 22 мая:
100 долларов — 2636,9659 грн (19 мая — 2639,3442);
100 евро — 2947,8642 грн (2937,3262);
10 рублей — 4,6133 грн (4,5927).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.