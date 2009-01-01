Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2939,9666 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снова— гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на четверг, 25 мая:

100 долларов — 2626,6118 грн (24 мая — 2630,4507);

100 евро — 2939,9666 грн (2950,0505);

10 рублей — 4,6675 грн (4,6511).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.