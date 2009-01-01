Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2939,9666 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на четверг, 25 мая:
100 долларов — 2626,6118 грн (24 мая — 2630,4507);
100 евро — 2939,9666 грн (2950,0505);
10 рублей — 4,6675 грн (4,6511).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.