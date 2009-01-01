Доллар снова подорожал. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3108,1750 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны на 28 сентября:
100 долларов — 2647,2830 грн (27 сентября — 2638,3461);
100 евро — 3108,1750 грн (3109,8185);
10 рублей — 4,5635 грн (4,5869).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.