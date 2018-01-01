Друг Путина продает активы в Украине — СМИ

Российский миллиардер хочет избавиться от киевского торгового центра, узнали журналисты.

Друг Владимира Путина продает Ocean Plaza в Киеве, узнали СМИ Reuters

Компания "ТПС Недвижимость" друга президента РФ Владимира Путина — российского миллиардера Аркадия Ротенберга — продает активы в Украине.

Компания начала продажу торгового центра Ocean Plaza в Киеве (300 млн долларов), сообщает Telegram-канал "Футляр от вилиончели".

"ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга начала продажу ТЦ… за несколько дней до блокирования украинских активов семьи дзюдоиста", — отмечается в сообщении.

Издание "Коммерсант", ссылаясь на консультантов на рынке коммерческой недвижимости, писало, что "ТПС Недвижимость" вело переговоры с украинской Dragon Capital о продаже Ocean Plaza.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 21 июня, которое предусматривает расширение санкций против России. В частности, наша страна ввела ограничительные меры против Аркадия Ротенберга и членов его семьи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram