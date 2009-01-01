Служба по экспортному контролю РФ разрешила поставки сжиженного газа в Украину только "Роснефти".

Владимир Путин и Игорь Сечин kremlin.ru

Возглавляемаякомпания "Роснефть" в мае получила от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю разрешение на экспорт сжиженных углеводородных газов из России в Украину

Об этом со ссылкой на представителя "Роснефти" сообщает "Интерфакс-Украина".

Ряд участников рынка сжиженного газа сообщили "Интерфаксу", что на данный момент только "Роснефть" получила соответствующее разрешение ФСТЭК. Источники агентства также отмечают, что заявления в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю с просьбой разрешить поставки автомобильного газа из России в Украину "подали еще несколько крупных компаний России".

Напомним российский оппозиционный политик Константин Боровой рассказал, что близкий к Путину человек, топ-менеджер компании "Роснефть" Игорь Сечин активно занят созданием запасов "золота партии" для своего начальника и для части его окружения, которое ожидает скорого приближения момента, когда нужно будет бежать из Кремля.