Две государственные компании за год вложили в ОРДЛО 836 миллионов

"Укрзалізниця" перевозит оружие, при помощи которых боевики убивают воинов ВСУ, а "Укрэнерго" — снабжает ОРДЛО электричеством.

Государственные НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укрзалізниця" за прошлый год суммарно вложили в свои подразделения на оккупированных территориях Донбасса более 800 миллионов гривен.

Об этом сообщила народный депутат Украины Виктория Войцицкая, сообщает ZN.UA.

Согласно данным, предоставленным этими компаниями, "Укрэнерго" в 2016 потратила 154,906 миллиона гривен на свое подразделение, действующее на неконтролируемое территории, а "Укрзалізниця" — 681,238 миллиона гривен ", — отмечает Войцицкая.

По словам депутата, "Укрэнерго" при этом решила "не замечать" постановления Кабмин №263 от 7 мая 2015 г, которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг закладывает в тариф "Укрэнерго" средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом — просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в "молодых республиках", - отмечает Войцицкая.

Говоря об "Укрзалізниці", автор отмечает, что компания не только обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, при помощи которых боевики убивают украинских бойцов.

"Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый — инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин. Более того, статистика перевозок, предоставленная УЖД, свидетельствует, что только 2016 года с нашей стороны на НКТ зашло более 2 тыс. вагонов леса. Кто контролировал, используется эта древесина для шахт или же для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?", — отмечает депутат.

Напомним, с 25 апреля украинское государство из-за долгов прекратило подачу электроэнергии на подконтрольную противниву территорию Луганской области.

Ранее сообщалось, что крупного чиновника "Укрзалізниці" поймали на махинациях с госзакупками.