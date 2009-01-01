Двигатели и авионика. В "Укроборонпроме" объяснили, что даст зона свободной торговли с Канадой

Беспошлинный доступ к рынку Канады позволит расширить экспортные контракты.

Самолет Ан-158 фото: lenta-ua.net

Введение зоны свободной торговли с Канадой даст возможность расширить объемы поставок комплектующих, сырья и материалов для украинской авиации.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Сообщается, что беспошлинный доступ к рынку Канады позволит расширить экспортные контракты, а также откроет новые возможности в совместном создании продуктов оборонного и двойного назначения.

В частности, Украина сможет закупать комплектующие на более выгодных условиях. В "Укроборонпроме" отметили, что канадские турбовинтовые двигатели, агрегаты и системы электроснабжения уже устанавливаются на транспортный самолет Ан-132Д для Саудовской Аравии. Кроме того, совместно с Канадой модернизируется авионика для самолетов Ан-158/178 и Ан-124.

"Планируется увеличить поставки высокотехнологичного оборудования в авиационной, ракетно-космической, судостроительной отраслях, в сфере электронных, радиоэлектронных, оптических, оптико-электронных систем и приборов. Планируется значительно расширить объемы поставок комплектующих, сырья и материалов, в первую очередь — для авиации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде построят космодром под украинские ракеты Циклон-4М.