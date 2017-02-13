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Джемилев о массированной пропаганде России: тысячи тысяч агентов покупают газеты и партии

Сегодня, 12:14

Сейчас РФ в первую очередь тратится на вооружение, отметил нардеп.

Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев ru.delfi.lt
Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия тратит деньги на массированную пропаганду.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

В то же время собеседник подчеркнул, что тысячи тысяч разных агентов покупают газеты, местные маленькие партии, политических деятелей.

"… сейчас Россия все свои остатки нефти и долларов тратит в первую очередь на вооружение, во вторую — на массированную пропаганду", — отметил политик.

По его словам, "тысячи тысяч разных агентов покупают газеты, местные маленькие партии, политических деятелей, в том числе и Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, их можно невооруженным глазом определить".

Ранее западные СМИ писали, что Россия тратит, по меньшей мере, 400 млн долларов в год на информационную войну в США, однако, без лишнего шума, Штаты медленно начинают нагонять страну.

Теги:  
Россия, нефть, пропаганда, Джемилев
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