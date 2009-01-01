East Europe Petroleum LLC получила еще 11 спецразрешений на добычу газа

Разработка новых площадей позволит повысить энергонезависимость Украины.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Госгеологии, сообщают Українські Новини.
Согласно приказам о выдаче спецразрешений, опубликованных на сайте Госгеологии от 8 ноября 2017 года, East Europe Petroleum LLC (ООО "Ист Юроуп Петролеум") выданы 11 спецразрешений на разработку новых лицензионных участков в Полтавской области.
Разработка новых площадей позволит повысить энергонезависимость Украины и обеспечит увеличение поступлений как в местный, так и в государственный бюджет.
Газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC (ранее ООО "Голден Деррик"), осуществляет деятельность в сфере геологии и геологоразведки, а также занимается разведочным бурением и добычей углеводородов. Собственники компании – государство в лице национальной акционерной компании "Надра Украины" и кипрской компании Hartlog Limited, которая, согласно открытым источникам, принадлежит молдавскому бизнесмену Анатолу Стати.
В данный момент East Europe Petroleum LLC является владельцем 19 спецразрешений на нефтегазовые лицензионные участки.
Стоит отметить, что 1 ноября газодобывающая компания "Голден Деррик" (Киев) переименовалась в ООО "Ист Юроуп Петролеум" (East Europe Petroleum LLC).
7 сентября Госгеологии подписала документы о выдаче 16 лицензий на разработку газового месторождения в Полтавской области газодобывающей компании "Голден Деррик".