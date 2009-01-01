Эколог рассказал об украинских "фашистах", продающих чернозем за границу

Турки, которые скупают за копейки наш чернозем, потом за золото продают его в ОАЭ.

Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал, кто скупает за границу украинский чернозем за копейки, а потом продает за золото другим странам.

Об этом он сказал на чате в "Главреде".

"Я знаю факты, когда украинский чернозем вывозят за границу. Этим занимаются турки, которые скупают за копейки наш чернозем, а потом за золото продают его в Арабские Эмираты", — заявил эксперт.

Борейко также навел пример, как несколько лет назад в Винницкой области экологами были установлены факты, "когда чернозем сгребали, освобождая места под строительство птицеферм, а чернозем продавали за границу. До этого такое делали только фашисты. А теперь — наши украинские граждане".

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Украина начинает страдать от нехватки воды. Это связано в том числе и с вырубкой лесов, отношением промышленных предприятий к окружающей среде и расчисткой водных артерий.