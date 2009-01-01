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Эколог рассказал об украинских "фашистах", продающих чернозем за границу

Сегодня, 06:05

Турки, которые скупают за копейки наш чернозем, потом за золото продают его в ОАЭ.

чернозем, продажа
desko.kg
Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал, кто скупает за границу украинский чернозем за копейки, а потом продает за золото другим странам. 

Об этом он сказал на чате в "Главреде". 

"Я знаю факты, когда украинский чернозем вывозят за границу. Этим занимаются турки, которые скупают за копейки наш чернозем, а потом за золото продают его в Арабские Эмираты", — заявил эксперт.

Борейко также навел пример, как несколько лет назад в Винницкой области экологами были установлены факты, "когда чернозем сгребали, освобождая места под строительство птицеферм, а чернозем продавали за границу. До этого такое делали только фашисты. А теперь — наши украинские граждане".

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что  Украина начинает страдать от нехватки воды. Это связано в том числе и с вырубкой лесов, отношением промышленных предприятий к окружающей среде и расчисткой водных артерий.

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Борейко, экология, продажа, чернозем, земля, турки, ОАЭ, Винница, фашисты, украинцы
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