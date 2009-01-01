"Экономика" от Захарченко: деньги на восстановление Донбасса разворовать и все свалить на ВСУ

Главари ДНР озабочены процессом сокрытия разворовывания средств.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, разрушения должны проводиться как путем провоцирования ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ.
Выполнение данного указания позволит главарям ДНР скрыть разворовывание средств, выделенных Россией на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели.
Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, охранке ДНР дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, экс-глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута заявлял, что в российском правительстве есть замминистра, курирующий вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса.