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"Экономика" от Захарченко: деньги на восстановление Донбасса разворовать и все свалить на ВСУ

Сегодня, 11:31

Главари ДНР озабочены процессом сокрытия разворовывания средств.

Захарченко
"А денег нет", говорит Александр Захарченко hvylya.net
В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, главари ДНР отдали негласное указание командирам бригад 1-го "армейского корпуса", выполняющих задачи вблизи линии фронта, разрушить как можно большее число объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, разрушения должны проводиться как путем провоцирования ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ.

Выполнение данного указания позволит главарям ДНР скрыть разворовывание средств, выделенных Россией на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели.

Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, охранке ДНР дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, экс-глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута заявлял, что в российском правительстве есть замминистра, курирующий вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса

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Тымчук, Информсопротивление, охранка ДНР, восстановление, отмывание, провокация, обстрел, Захарченко
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