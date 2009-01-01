"Экономика" от Захарченко: деньги на восстановление Донбасса разворовать и все свалить на ВСУ

Главари ДНР озабочены процессом сокрытия разворовывания средств.

"А денег нет", говорит Александр Захарченко hvylya.net

В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, главари ДНР отдали негласное указание командирам бригад, выполняющих задачи вблизи линии фронта, разрушить как можно большее число объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, разрушения должны проводиться как путем провоцирования ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ.

Выполнение данного указания позволит главарям ДНР скрыть разворовывание средств, выделенных Россией на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели.

Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, охранке ДНР дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, экс-глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута заявлял, что в российском правительстве есть замминистра, курирующий вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса.