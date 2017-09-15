Экономика слабеет. Американский эксперт рассказал, как западные санкции ударили по оборонке РФ

Военно-промышленный комплекс России в последние пару лет стал слабее, чем он был до этого, подчеркнул Вайц.

Западные санкции ударили по оборонке РФ mir24.net

Если Кремль захочет развязать конфликт в другой стране, это будет серьезным вызовом для армии РФ

Об этом заявил старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне, эксперт по национальной безопасности США, контролю над вооружениями, ядерному нераспространению Ричард Вайц в интервью "Апострофу".

По его словам, российский военно-промышленный комплекс оправился от проблем двадцатилетней давности, когда он был коррумпирован.

"Они (россияне, — ред.) пытаются освоить изготовление продукции невоенного назначения. Распад Советского Союза подорвал тесно интегрированные с соседями индустриальные проекты, предусматривающие в том числе сотрудничество с Украиной. Для них было вызовом собрать заново эту союзно интегрированную структуру командной экономики", — отметил Вайц.

Он добавил, что сейчас Россия остается вторым крупнейшим экспортером военной продукции в мире и получает положительные оценки в Индии, разные — в Китае.

"После того, как санкции вступили в силу в 2014 году, россияне признали, что потеряли доступ к определенным западным технологиям, которые пытаются заместить за счет внутреннего производства или сотрудничества с Китаем. И похоже на то, что они преуспевают", — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что главный вызов стоит перед российской экономикой, которая страдает после введения санкций и падения цены на нефть. Так, замедление роста российской экономики создало ограничения для трат России на оборону.

"Реализация некоторых важных проектов задерживается: стелс-истребитель (малозаметный истребитель, — ред.), танк "Армата" и другие. И все еще не ясно, сможет ли Россия без Украины в скором времени построить новый авианосец", — сказал Вайц.

Эксперт считает, что военно-промышленный комплекс России в последние пару лет по своей сути слабее, чем он был до этого.

"Российская экономика слабее, и это дает меньше доходов для ВПК. Но, конечно, России достаточно, чтобы защитить себя. Они могут разработать действительно хорошие технологии, только меньше, чем им необходимо. Российская армия достаточно сильна, чтобы защитить Россию, так что с этим не должно быть проблем. Если же они захотят начать конфликт в другой стране, это будет вызовом", — подытожил он.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, что американская армия не готова противостоять России в Европе.