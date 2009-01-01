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"Экономика" в ДНР: одним железнодорожникам хотят урезать зарплату, вторых — выбросить на улицу

Сегодня, 11:42

Работников железной дороги хотят перевести на двухдневную рабочую неделю.

поезд
Поезд, иллюстрация фото: uz.gov.ua
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" обострилась ситуация в системе железнодорожных перевозок.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, из-за неспособности главарей оккупационной "власти" ДНР самостоятельно решать вопросы экономического развития "республики", местных работников железной дороги предполагается перевести на двухдневную рабочую неделю с одновременным сокращением представителей некоторых специальностей без выплаты им компенсации.

В мае с.г. заработная плата работникам железной дороги ДНР в среднем будет составлять эквивалент 1 тыс. грн, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что в Дебальцево под сокращение попали более 400 железнодорожников.

 

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Тымчук, Информсопротивление, ДНР, перевозки, железная дорога, сокращение
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