"Экономика" в ДНР: одним железнодорожникам хотят урезать зарплату, вторых — выбросить на улицу

Работников железной дороги хотят перевести на двухдневную рабочую неделю.

Поезд, иллюстрация фото: uz.gov.ua

В самопровозглашеннойобострилась ситуация в системе железнодорожных перевозок.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, из-за неспособности главарей оккупационной "власти" ДНР самостоятельно решать вопросы экономического развития "республики", местных работников железной дороги предполагается перевести на двухдневную рабочую неделю с одновременным сокращением представителей некоторых специальностей без выплаты им компенсации.

В мае с.г. заработная плата работникам железной дороги ДНР в среднем будет составлять эквивалент 1 тыс. грн, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что в Дебальцево под сокращение попали более 400 железнодорожников.