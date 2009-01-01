Экономист на пальцах объяснил, почему в Украине нет никакой пенсионной реформы

Украинская пенсионная система, как была одноуровневой солидарной, так и осталась, говорит Андрей Новак

Андрей Новак Главред

Проголосованный Верховной Радой правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" не является реформой пенсионной системы.

Об этом глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"Нынешнюю пенсионную реформу в Украине можно описать следующей формулой: для 45-46% пенсионеров произошло повышение пенсий на 15% при сокращении на 35% и увеличении пенсионного стажа на 130% после обвала гривны на 250%", — говорит экономист.

"Теперь по каждой цифре, — продолжает он. — Проголосованное парламентом коснется лишь 45-46% пенсионеров, то есть, только 5-6 миллионов пенсионеров из 12-ти, имеющихся сегодня в Украине".

"Повышение пенсий для этих 45-46% пенсионеров произойдет в среднем на 15%. Но при этом на 35% произошло сокращение пенсий, поскольку снижен коэффициент пенсионного стажа с 1,35 до 1", — объясняет эксперт.

"Кроме того, на 130% увеличен минимальный пенсионный стаж — с сегодняшних 15 лет до 35-ти", — добавил он.

"И это все произошло при том, что на 250% произошел обвал курса национальной денежной единицы за последние три с половиной года: с 8 до 30 гривен за доллар, который правительство запланировало на следующий год. И именно со следующего года начнет действовать эта так называемая пенсионная реформа", — напомнил глава Комитета экономистов Украины.

"Но на самом деле никакой реформы нет, потому что пенсионная система, как была одноуровневой солидарной, так и осталась. Есть только обещание, что, возможно, с 2019 года заработает накопительный уровень пенсионной системы. Но это при условии, если в 2018 году Кабмин предложит, а Рада проголосует законодательную базу, необходимую для этого накопительного уровня. Но по факту на сегодняшний день правительство ничего подобного даже не предложило. Так что система как была одноуровневой, так и остается", — подчеркнул экономист.

"Позитивом можно назвать лишь то, что отменены специальные пенсии для всех, кроме военнослужащих и силовиков. Не знаю, считать ли позитивом то, что ликвидировано право врачей и учителей на назначение пенсий по выслуге лет. Это нельзя однозначно отнести ни к позитивам, ни к негативам", — делится сомнениями эксперт.

"Сам факт того, что хоть какое-то повышение пенсий происходит, для пенсионеров, конечно, положителен. Но это повышение всего лишь на 15%. И это после того, как за последние три с половиной года только официальная кумулятивная (совокупная) инфляция составляет 120%. И понятно, что эти 15% — это даже не повышение, а всего лишь частичная индексация кумулятивной инфляции за почти года. Не более того", — резюмировал Андрей Новак.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду", почему пенсионная реформа ничем хорошим не закончится.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа".