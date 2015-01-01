Экономист назвал главные ошибки украинской власти в 2016-м году

Через несколько лет такой политики Украина станет страной тотальной бедности, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

В уходящем 2016-м году руководство Украины допустило ряд, которые повлияли на экономическую ситуацию в стране

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Главной ошибкой я считаю неправильно выбранный курс экономической политики. Наши политики и правительство почему-то считают экономику Украины высококонкурентной, поэтому охотно подписали Соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕС, говоря о том, что Украина получает доступ к крупнейшему рынку в мире. А сейчас увидели, что украинская продукция не может продаваться на этом рынке, потому что она неконкурентоспособна. Точно так же очевидно ошибочным было подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой, ведутся переговоры о подписании соглашения о ЗСТ с Турцией, и даже ставится вопрос об открытии своего рынка для Китая. Все это — ошибки", — считает экономический эксперт.

"Украинский рынок надо защищать в интересах украинских производителей. Иначе говоря, Украина обязана проводить политику протекционизма по отношению к своим производителям, если она хочет оставаться промышленно развитой страной. Ошибочная ставка на реализацию так называемых "естественных преимуществ" превращает Украину в производителя аграрной продукции и сырья. Позитивный пример — введенный Верховной Радой мораторий на экспорт сырой древесины. Правильно — экспортировать мебель, а не лес-кругляк. Однако президент Украины уступил давлению со стороны ЕС и уже объявил о необходимости отмены этого моратория", — напомнил экс-министр экономики.

"В целом, проведение либеральной политики, вера в то, что "невидимая рука рынка" сама все отрегулирует — это и есть главная стратегическая ошибка наших политиков. Через несколько лет такой политики Украина станет страной тотальной бедности. Уже сегодня, по данным МВФ, Украина занимает 134-е место в мире по производству ВВП на душу населения и является беднейшей страной Европы. Политика, нацеленная на обогащение олигархов и обнищание подавляющей массы населения, является еще одной стратегической ошибкой украинской власти.

Напомним, ранее экономист объяснил, почему в 2017-м году гривну будет лихорадить.

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