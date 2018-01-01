Экономист объяснил, почему еще рано хоронить доллар

Американский долг обслуживается под очень низкий процент.

Совокупный национальный долг США на начало 2018 года превысил годовой ВВП США и сейчас составляет порядка 20 триллионов долларов.

Об этом заявил экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в "Главреде".

Он отметил, что этот долг обслуживается под очень низкий процент — в среднем процент обслуживания долга составляет 1,3%.

"Для экономики США — это очень несущественная цифра. В условиях обвалов фондовых и финансовых рынков американские гособлигации становятся очень хорошим активом и их будут покупать. Естественно, курс доллара будет укрепляться по отношению к другим валютам. Тем более, он сейчас неоправданно занижен по отношению к евро. Я думаю, в ближайшее время пара доллар-евро будет конвертироваться в рамках 1 евро = 1,12 доллара. Это адекватное соотношение и паритет. Пока доллар в ближайшие два года никто не сможет вытеснить", — пояснил экономист.

Напомним, ранее Соскин рассказал, как МВФ усадил "на шпагат" украинское правительство.