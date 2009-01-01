Экономист объяснил, почему "национализация" украинских заводов — это блеф боевиков

Финансовая ситуация на Донбассе резко ухудшится, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

, находящихся на оккупированной территории Донбасса, в первую очередь ударит по финансовой ситуации в Донецкой и Луганской "народных республиках".

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"После захвата бандитами Донецка и Луганска предприятия уже попали в их руки. С первого дня бандиты собирают поборы с бизнеса, с предприятий, из каждой тонны угля, формируют собственный "бюджет", наживаются на этом, подставляют граждан, ожидающих хоть какой-то гуманитарной помощи. И во всем обвиняют Украину. Заявление о "национализации" означает, что на промышленных объектах изменят состав администраций и "свои" люди будут бо́льшую часть средств перенаправить на нужды сепаратистов. Сами же осуществлять "внешнее управление" они не в состоянии. Это — блеф", — говорит экономист.

"Никакой юрисдикции Украины после начала войны нет. Так, например, налоговые органы на оккупированной территории не подчинены Киеву. Поэтому заявления о том, что Ахметов заплатил какие-то огромные суммы в госбюджет, является, на мой взгляд, неправдой. Напротив, Киев возвращал ему НДС в части экспорта продукции его предприятий. Надеюсь, что теперь предприятиям на оккупированной территории правительство не будет предоставлять такую ​​финансовую льготу. Когда закончится война, то будут заключены соглашения о будущем сосуществование участников войны, в том числе и вопрос контрибуции, возмещения, компенсации причиненных потерь. Но все это в будущем", — подчеркнул эксперт.

Комментируя вопрос, как "национализация" боевиками украинских предприятий на оккупированной территории скажется нашей экономике и будет ли болезненной для нашего бюджета потеря налогоплательщиков с "тех" территорий, Владимир Лановой заметил: "Так называемая "национализация" украинских предприятий направлена на запугивание граждан Украины и более тесное сплочение местных жителей вокруг "преступной власти". На самом деле финансовая ситуация на Донбассе резко ухудшится".

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Россия хочет оставить оккупированный Донбасс в своем подчинении.

Больше читайте на "Главреде": "Володимир Лановий: блокада викликала паніку в Москві та на окупованих територіях".