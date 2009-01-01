Экономист объяснил, почему пенсионная реформа ничем хорошим не закончится

Реформа готовилась в спешке, в угоду МВФ и против десятков миллионов людей, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин Главред

Принятый Верховной Радойприведет к тому, что только немногочисленные мужчины-пенсионеры дождутся положенных выплат от государства.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

Его удивило, что пенсионный возраст хотят повысить до 65 лет, а позже для мужчин — и до 67-ми. "А средняя продолжительность жизни мужчины сейчас 66 лет. Это что, получается, что мужчины должны будут после работы сразу отправляться на кладбище, а пенсию получать не будут?", — возмущен экономист.

Ему также не понравилось неперсонифицированное отчисление пенсий. "Я давно говорю о том, что Украине следует отказаться от солидарной системы. Если вы хотите, чтобы люди обязательно отдавали часть денег в Пенсионный фонд, значит каждый человек должен иметь персонифицированный счет в банке. Может, это должен быть банк с частью государственного капитала для гарантии. И это должны быть счета людей. Причем эти счета должны иметь депозитную природу. Они должны иметь антидевальвационный характер", — считает эксперт.

"Скажем, сколько девальваций пережили такие, как я, кому больше 60 лет, и кто работал всю жизнь: раньше был советский рубль, потом — украинский карбованец, потом — гривна. Раньше доллар стоил 2 гривны, а сейчас — 27. А ведь мы все время отчисляли деньги в Пенсионный фонд. Гривну ввели в 1996 году. 20 лет я платил деньги по новой системе. Но если мою пенсию (более 3 тысяч гривен) перевести в ту систему, когда доллар был 2 гривны, то пенсия у меня должна составлять 1,5 тысячи долларов тогда!", — поделился математическими выкладками директор Института трансформации общества.

По его мнению, в противном случае получается, что украинцев обманывают. "Если идет постоянная девальвация — порча национальной валюты, создать эффективную систему начисления пенсий невозможно. Таким образом, не предусмотрена индексация пенсий в зависимости от уровня девальвации", — сетует экономист.

"Таким образом, не предусмотрена индексация пенсий в зависимости от уровня девальвации, обесценивания национальной валюты по отношению к другим свободно конвертируемым валютам и золоту. Этого механизма нет", — подчеркнул эксперт.

"Вышеперечисленные проблемы и недостатки нынешней пенсионной реформы свидетельствуют о том, что готовилась она в явной спешке, явно в угоду МВФ и явно против десятков миллионов людей. И ничем хорошим это не закончится", — подытожил Олег Соскин.

Напомним, ранее экономист предупредил о геноциде, грозящем украинским пенсионерам.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа".