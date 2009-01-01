Экономист предупредил о геноциде, грозящем украинским пенсионерам

Многие украинские пенсионеры тратят часть жизни на добывание дополнительных средств к существованию, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин Главред

Принятый вчера, 3 октября, Верховной Радойприведет к тому, что миллионы украинских пенсионеров окажутся в колоссальном проигрыше.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"В пенсионной реформе смешаны два подхода: система, по которой в Украине уже живут 12 миллионов пенсионеров, и система, по которой будут жить люди, достигнув пенсионного возраста. В первой части была брошена подачка пенсионерам — в результате нынешней якобы пенсионной реформы у 9 миллионов из 12-ти немного поднимутся пенсии", — говорит эксперт.

"Но никто не говорит о тех людях, которые еще не вышли на пенсию, и им еще это только предстоит. В этой части никакой реформы нет — есть геноцид", — считает эксперт.

"Принято положение о том, что с работающих пенсионеров не будут взымать 15-процентный налог. Это — позитив, если так будет. Пока окончательного варианта нет. Ведь это серьезная несправедливость — пенсионеры, которые всю жизнь работали и сейчас продолжают. Они уже заработали пенсию, делая отчисления в солидарный фонд. Сейчас с них нельзя брать отчисления в Пенсионный фонд, потому что они уже свой долг выполнили, а работают потому что не хватает денег на жизнь. Но, тем не менее, они вынуждены вместо того, чтобы как-то поддерживать жизнь, отдыхать, ездить смотреть другие страны, как делают пенсионеры на Западе, работать дальше. То есть еще часть своей жизни они тратят на то, чтобы добывать дополнительные средства", — говорит политолог.

"С них за что берется отчисление в Пенсионный фонд? Это же нонсенс", — считает он.

Он напомнил, что в пенсионной реформе предусмотрена некоторая индексация: "Но опять-таки, мы еще не знаем, какой будет окончательная редакция закона. Не известно, оставят за правительством норму индексации на год или он внесен в закон? Будет ли учитываться уровень инфляции, уровень реальной заработной платы (какой — минимальной или средней? или вообще прожиточного минимума?)? Эта неопределенность — тоже нехорошо".

"Это все касается тех, которые уже имеют пенсии. Что касается второй части людей... Они оказываются в колоссальном проигрыше. Ведь сохраняется солидарная система, общий котел. Вместе с тем повышается стаж, необходимый для получения пенсии, до 35 лет. То есть человек, чтобы заработать какую-то солидарную пенсию, копеечную, очень маленькую, должен трудиться столько лет, отдавая в солидарный котел едва ли не четвертую часть своих доходов. Это абсолютно несправедливо", — возмущен экономист.

"Если человек наработал меньше 35 лет, значит пенсию он не заработал, а будет только лишь какая-то социальная помощь, очень маленькая", — продолжает директор Института трансформации общества.

"Специальные пенсии оставили только для военнослужащих и силовиков. На этапе войны такое возможно. Но когда войны не будет, зачем их оставлять? То есть этот момент снова нужно будет пересматривать. Посему следовало уточнить, что это возможно только в условиях войны, и что это касается только тех людей, которые находятся на линии фронта. А то, что этой ясности нет, неправильно", — уверен Олег Соскин.

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