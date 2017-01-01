Экономист рассказал, как Украина "погрязла в кредитных долгах"

Было бы правильно сокращать объемы сотрудничества с МВФ, считает Виктор Суслов.

Украина погрязла в долгах, заявил Виктор Суслов 24tv.ua

Если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, то она не будет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

Он отметил, что валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов и, прежде всего, кредитов МВФ.

"Если мы не будет получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам. Можно посмотреть приложение к закону о Госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование. Это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут", — рассказал он в эфире NewsOne.

Суслов добавил, что Украина сильно погрязла в кредитных долгах. По его словам, возможно, было бы правильно сокращать объемы сотрудничества с МВФ, но сделать это уже невозможно.

Напомним, ранее Суслов объяснил, почему санкции Евросоюза против России ударили по Украине.