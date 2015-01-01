Экономист Виктор Суслов: война не должна быть средством заработка, иначе она никогда не закончится

"В 2017 году экономика будет деградировать и дальше, рост цен превысит планируемые 8%, а девальвация национальной валюты будет происходить более быстрыми темпами", — считает экономист.

Виктор Суслов Главред

На сайте "" состоялся чат, посвященным итогам 2016 года в сфере экономики Украины, а также прогнозам на 2017 год, с Заслуженным экономистом Украины, экс-министром экономики. Общаясь с читателями, он рассказал, что сулит украинцам принятый Верховной Радой госбюджет на 2017 год, есть ли предпосылки для обесценивания гривны в будущем году, сохранится ли тенденция по обнищанию украинцев, а также насколько для нашего государства критично сотрудничество с МВФ.

Представляем стенограмму чата с Виктором Сусловым.

Anatoliy: Западные страны за текущий год не раз выделяли Украине миллионную финансовую помощь. На что идут эти деньги? Все ли "съедает" война?

Виктор Суслов: Западные страны выделяют Украине значительную помощь, точнее — не помощь, а кредиты. Объемы безвозвратной помощи — малы. Недавно Украина получила очередной транш от МВФ на один миллиард долларов. Хочу отметить, что использование денег МВФ и других финансовых организаций для финансирования военных нужд не допускается. Деньги МВФ вообще поступают в валютные резервы и обеспечивают стабильность курса гривны. Другие внешние кредиты имеют свои условия использования. В основном они предоставляются на цели институционального развития, например, реформу государственной службы, создание новых государственных институтов (такие как Национальное агентство по борьбе с коррупцией), а также под финансирование конкретных проектов. Например, в приложении к закону о государственном бюджете на 2017 год указано 27 проектов (в основном в сфере инфраструктуры), которые должны быть профинансированы за счет иностранных кредитов.

Виктор Суслов Главред

Anatoliy: Насколько катастрофичной сегодня для Украины является проблема государственного долга, не усугубилась ли она за 2016 год? Не грозит ли она стране дефолтом?

Виктор Суслов: Проблема государственного долга для Украины является очень серьезной. Уровень долга достиг 66% ВВП, в то время как безопасным считается уровень долга до 60% ВВП. В Украине при этом происходит уменьшение общего объема валового внешнего долга, который включает в себя также долги коммерческих организаций. Это связано с тем, что украинский бизнес вынужден возвращать старые долги и почти не получает новые займы. Это тоже очень плохо и ведет к корпоративным дефолтам.

На сегодня для государства Украина нет прямой угрозы дефолта в связи с тем, что год назад Украина реструктуризировала свои внешние долги на сумму 18 миллиардов долларов. Однако в будущем угроза дефолта может стать реальной, если в стране не возобновится экономический рост, и не начнется приток иностранных инвестиций.

Vasyl: Чому російське керівництво наполегливо продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, не зважаючи на те, як це б'є і по її економіці, і по іміджу? Чому для неї це настільки принципово, що вона заради цього готова все терпіти?

Виктор Суслов: Этот вопрос лучше всего было бы адресовать российскому руководству. Однако вполне понятно, что Россия не согласна с новым геополитическим разделом мира, в соответствии с которым Украина перешла из зоны влияния России в зону влияния западных стран. Россия опасается вступления Украины в НАТО, размещения на территории Украины западных военных баз и ракет, нацеленных на Москву. До тех пор, пока Украина нестабильна, и на Донбассе ведутся военные действия, Украина не может рассчитывать на членство в НАТО. То есть, российское руководство считает, что оно защищает национальные интересы своего государства.

Vasyl: Наскільки успішно за цей рік Україні вдавалося знайти альтернативу російському ринку збуту товарів, від якого вона здебільшого відмовилася?

Виктор Суслов: Недавно президент Украины заявил, что доля украинского экспорта, идущего в Россию, уменьшилась до 8%. Три года назад эта доля превышала 32%. Но одновременно за девять месяцев весь объем украинского экспорта сократился на 8%. Иначе говоря, Украине не удалось найти замену российскому рынку сбыта. Кроме того, если раньше Украина поставляла в Россию значительный объем высокотехнологичной промышленной продукции, то на рынки Евросоюза и других стран она поставляет преимущественно сырье. В целом, и украинское производство, и украинский экспорт приобретают ярко выраженный сырьевой характер. Видимо, будущее Украины связано с превращением украинской экономики в аграрно-сырьевую экономику.

Vasyl: Як ви оцінюєте дієвість санкцій як інструменту стримування агресії Росії? Чи є ще в запасі світової спільноти та України інші потужні дієві механізми, здатні остаточно припинити будь-які агресивні потуги Кремля?

Виктор Суслов: Надо понимать, что экономические санкции были единственным средством, с помощью которого западные страны могли пытаться воздействовать на Россию. Применение военных средств было и остается невозможным в связи с тем, что Россия является крупнейшей ядерной державой. В целом, экономические санкции оказались неэффективными. Они и не могли быть эффективными, поскольку геополитические интересы для России важнее экономических потерь. Выход из ситуации, конечно, будет найден, прежде всего, благодаря реализации Минских договоренностей. А после реализации этих договоренностей санкции Запада против России будут отменены.

Виктор Суслов Главред

roman_: Насколько санкции против России болезненны для самого Запада? У кого в данном случае больше запас прочности?

Виктор Суслов: Конечно, санкции против России болезненны для Запада и связаны с многомиллиардными потерями. Кроме того, Запад стоит перед угрозой потери российских рынков. Нишу западных стран на российском рынке сегодня с удовольствием занимают страны БРИКС, прежде всего, Китай, а также ряд других стран, которые не вводили санкции против России.

Перед западными странами очень остро стоит вопрос: что важнее — ценности (соблюдение норм международного права) или экономические интересы? Факт остается фактом: и в США (пример Трампа), и в ряде европейских стран на выборах все больше побеждают силы, которые ориентируются на экономические интересы, а не на ценности. Для Украины это плохо.

roman_: Оценивая деятельность правительства и других представителей власти в сфере экономики в 2016 году, что Вы бы назвали стратегическими ошибками или просчетами? Какие их шаги у Вас откровенно вызывают тревогу по поводу будущего страны и людей?

Виктор Суслов: Главной ошибкой я считаю неправильно выбранный курс экономической политики. Наши политики и правительство почему-то считают экономику Украины высококонкурентной, поэтому охотно подписали Соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕС, говоря о том, что Украина получает доступ к крупнейшему рынку в мире. А сейчас увидели, что украинская продукция не может продаваться на этом рынке, потому что она неконкурентоспособна. Точно так же очевидно ошибочным было подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой, ведутся переговоры о подписании соглашения о ЗСТ с Турцией, и даже ставится вопрос об открытии своего рынка для Китая. Все это — ошибки.

Украинский рынок надо защищать в интересах украинских производителей. Иначе говоря, Украина обязана проводить политику протекционизма по отношению к своим производителям, если она хочет оставаться промышленно развитой страной. Ошибочная ставка на реализацию так называемых "естественных преимуществ" превращает Украину в производителя аграрной продукции и сырья. Позитивный пример — введенный Верховной Радой мораторий на экспорт сырой древесины. Правильно — экспортировать мебель, а не лес-кругляк. Однако президент Украины уступил давлению со стороны ЕС и уже объявил о необходимости отмены этого моратория.

В целом, проведение либеральной политики, вера в то, что "невидимая рука рынка" сама все отрегулирует — это и есть главная стратегическая ошибка наших политиков. Через несколько лет такой политики Украина станет страной тотальной бедности. Уже сегодня, по данным МВФ, Украина занимает 134-е место в мире по производству ВВП на душу населения и является беднейшей страной Европы. Политика, нацеленная на обогащение олигархов и обнищание подавляющей массы населения, является еще одной стратегической ошибкой украинской власти.

Виктор Суслов Главред

Petro: Вікторе Івановичу, питання неприємне, проте... з вашої точки зору, чи не стала для певних людей у нашій країні війна бізнесом? Хто і наскільки добре заробляє на війні?

Виктор Суслов: Всегда и в любой стране война становится бизнесом. Конечно, и в Украине есть бизнесмены, которые зарабатывают на производстве военной техники и снаряжения, поставках медикаментов, продуктов питания и других материалов для армии. Я не думаю, что есть смысл пытаться назвать всех бизнесменов поименно. Я думаю, что военные расходы должны быть под жестким контролем общественности, что военная промышленность должна быть национализирована и находиться в руках государства, и что война в действительности не должна быть средством заработка, иначе она не закончится никогда.

Economist: В этом году даже не "под елочку", а раньше Рада приняла бюджет. Глядя на основные показатели, которые в нем заложены, что можете сказать о том, что ждет украинцев в 2017 году? Судя по запланированному дефициту, наши правители вновь не планируют жить по средствам, а народу придется затянуть пояса?

Виктор Суслов: Бюджет-2017 — это бюджет беднейшей страны Европы. О нем можно сказать одно: хорошо, что он принят. Этот бюджет не способен обеспечить развитие страны, не способен решить и самые насущные социальные проблемы, потому что главное — это экономическая политика. Ошибочная политика приводит к бюджету бедности.

Этот бюджет был нацелен на выполнение требований МВФ и в основном соответствует этим требованиям в части "затягивания поясов": это дальнейший рост цен, увеличение доли перераспределения ВВП через государственный бюджет.

Это — бюджет "полицейского государства", поскольку прокуратура, полиция, вновь созданные органы по борьбе с коррупцией получили существенное увеличение своего финансирования.

Но это — не бюджет развития. Поэтому в 2017 году экономика будет деградировать и дальше, рост цен, очевидно, превысит планируемые 8%, девальвация национальной валюты будет происходить более быстрыми темпами, чем это предусмотрено в расчетах к бюджету (а предусмотрено было 27,2 гривен за доллар). Деградация страны будет происходить до тех пор, пока не будет радикально изменена экономическая политика, а для этого нужен приход к власти новых политиков, готовых защищать национальные интересы Украины и менее зависимых от внешних воздействий. Будем надеяться, что это случится как раз в 2017 году.

Виктор Суслов Главред

Iryna: Что в экономическом плане даст Украине проведение "Евровидения"?

Виктор Суслов: В Украине не даст ничего, поскольку требует дополнительных государственных расходов. Но выиграют некоторые отрасли частного бизнеса вроде гостиничного и ресторанного.

MistF: Чи збережеться наступного року тенденція до зубожіння українців? І наскільки гіршою в цьому плані ситуація стала за 2016 рік?

Виктор Суслов: Тенденция по обнищанию украинцев сохранится. А в 2016 году, я думаю, все почувствовали на себе последствия повышения цен на газ, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, инфляционный рост цен, тяжелые последствия банкротства более 80 коммерческих банков.

Smilik: Чому всі принципові й важливі рішення український уряд, Рада та інші представники влади ухвалюють саме вночі?:) То рішення з приводу "Привату", то бюджет...

Виктор Суслов: Это — политические технологии. Когда обсуждение проекта бюджета ведется глубокой ночью, депутаты не готовы глубоко вникать в проект и детально его обсуждать. С помощью таких технологий утверждается принцип: парламент — не место для дискуссий. В этих целях депутатам также не дают возможности предварительно глубоко изучить проект документа. Проект раздается и сразу голосуется под политическим давлением. Именно поэтому каждый год уже несколько лет закон о бюджете принимается около четырех часов утра.

Это нормально для страны, которая свою Конституцию тоже приняла в шесть часов утра после обсуждения и голосования в течение суток.

Tomas: 1. Считаете ли вы разумным стремление Украины к ЕС в его нынешнем состоянии, с его нынешним кризисом? 2. Что по факту для Украины будет значить ассоциация с ЕС, учитывая нидерландские "пять копеек"?

Виктор Суслов: Бесспорно, ЕС находится в кризисном состоянии и даже в ситуации распада. Достаточно указать на решение Британии о выходе из ЕС.

Что касается стремления Украины в ЕС, то это стремление не поддерживается самим Евросоюзом. Соглашения об ассоциации у ЕС действуют с 26 странами мира, в том числе и несколькими африканскими и латиноамериканскими странами, и ни одна из них не рассматривается как кандидат на вступление в ЕС.

Тезис о том, что соглашение об ассоциации с ЕС является важным шагом к вступлению в ЕС был выдуман украинской пропагандой. Сейчас по требованию Нидерландов ЕС подтвердил, что он не рассматривает Украину как кандидата на вступление в ЕС, что он не будет оказывать военную поддержку Украине, что он не будет оказывать Украине финансовую поддержку.

ЕС получил большие выгоды от подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, поскольку Украина открыла свой внутренний рынок для свободного доступа товаров из Евросоюза, причем на условиях ЕС — с использованием технических регламентов и технических стандартов ЕС. Похоже, что политическое руководство Украины попалось на удочку собственной пропаганды, подписав заведомо невыгодное и дискриминационное для Украины Соглашение об ассоциации с ЕС. Сейчас это становится очевидным.

Виктор Суслов Главред

Andrij_Chernihiv: Чи можливо сьогодні розв'язати проблему держборгу України без зовнішніх запозичень? І чи розв'язується насправді ця проблема із такими запозиченнями, адже виглядає це все як замкнене коло?

Виктор Суслов: Чтобы решить проблему государственного долга, как раз нужно было бы прекратить этот долг наращивать, то есть отказаться от внешних заимствований. Однако Украина не может этого сделать — нам нечем будет оплачивать импорт, нам нечем будет возвращать внешние долги. Поэтому Украина действительно попала в замкнутый круг, а точнее — в спираль наращивания долгов. Последним источником оплаты этих долгов остается украинская земля. Поэтому, очевидно, украинской власти рано или поздно придется принять решение о разрешении продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным собственникам.

danylo_kruk: Пане Вікторе, все частіше можна почути такі міркування, що, мовляв, "проблему Донбасу вирішить тільки стіна між ним та Україною", що "Донбас слід відпустити у вільне плавання", що "Україна має далі рухатися без ОРДЛО" тощо. А як з економічної точки зору, чи доцільні такі ідеї? Якою буде Україна без Донбасу, а якою з ним — таким, у нинішньому неастабільному і вщент зруйнованому вигляді?

Виктор Суслов: Действительно, такие идеи выдвигают некоторые политические силы, в частности, фракции партии "Самопоміч" в Верховной Раде. Но я убежден в том, что Донбасс может быть сохранен в составе Украины. Для этого надо в полном объеме выполнить Минские соглашения. В Украине выполнению этих соглашений препятствует так называемая "партия войны" — те, кто настаивает на военном решении проблемы Донбасса. Но военным путем решить проблему Донбасса невозможно хотя бы потому, что за спиной ОРДЛО стоит Россия. Поэтому все усилия должны быть приложены к выполнению Минских соглашений.

Виктор Суслов Главред

semen_senia: Отечественные экономисты не раз высказывались, что на данный момент нет предпосылок для обесценивания гривны, и что обесценивают ее искусственно. согласны ли вы с этим мнением, и для чего это делается?

Виктор Суслов: С этим мнением я не согласен. Предпосылки для обесценивания гривны есть, и возникают все новые и новые предпосылки. Украина имеет отрицательный торговый баланс, то есть импорт товаров превышает экспорт. В целом, платежный баланс страны также является отрицательным. Это — главная фундаментальная предпосылка для дальнейшего обесценивания гривны. Необходимость платить по внешним государственным долгам и долгам коммерческого сектора также оказывает сильное давление на гривну.

semen_senia:Будет ли лихорадить гривну в наступающем году, есть ли на то основания?

Виктор Суслов: Да, дальнейшее обесценивание гривны очень вероятно. Прогнозировать точно сложно, но можно утверждать, что уровень девальвации будет существенно ниже того прогноза в 27,2 гривны за доллар, который опубликован правительством и НБУ.

Kleo: Г-н Суслов, что вы считаете реальными шагами, осуществленными в этом году, по борьбе с коррупцией в Украине? Если таковые были... И что/кто сейчас в наибольшей степени тормозит этот процесс?

Виктор Суслов: Международные оценки уровня коррупции в Украине показывают, что этот уровень не снижается. Следовательно, борьба с коррупцией неэффективна. Опубликованные электронные декларации украинских депутатов и чиновников позволяют предполагать очень высокий уровень политической коррупции. А начинать борьбу с коррупцией всегда нужно сверху. К реальным шагам по борьбе с коррупцией мы можем отнести проведение пока только подготовительных мер: введение электронного декларирования, создание специализированных органов по борьбе с коррупцией (Национального агентства по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной прокуратуры, Антикоррупционного бюро). Теперь эти органы либо должны показать свою эффективность, либо придется сделать вывод о полном провале борьбы с коррупцией в Украине.

Виктор Суслов Главред

Fedor:Глава недавней миссии МВФ в Киеве не так давно высказался, что вопрос о предоставлении очередных траншей Украине так или иначе связан с вопросом "долга Януковича". Так ли это, есть ли объективные причины увязывать эти два момента? И почему вдруг только сейчас в МВФ вспомнили об этом, а до того молчали?

Виктор Суслов: МВФ и до того не молчал. Год назад МВФ признал долг Украины перед Россией в три миллиарда долларов государственным долгом Украины. Год назад МВФ рекомендовал украинскому правительству принять предложение России о рассрочке выплаты этого долга на три года. Украинское правительство отказалось и предпочло судебную процедуру урегулирования этого спора.

Суд начнется в январе в Лондоне. Шансов выиграть этот суд у Украины очень мало. МВФ, скорее всего, будет ждать результатов суда. Для принятия решения о предоставлении или непредоставлении Украине дальнейших траншей МВФ.

Fedor: Объективно: может ли Украина прожить без денег МВФ? И в чем кроется основная причина того, что сейчас наше сотрудничество с Фондом приостановлено?

Виктор Суслов: На сегодня Украина без денег МВФ не может сохранить стабильность национальной валюты и способность рассчитываться по внешним долгам. Если будет остановлена программа сотрудничества между Украиной и МВФ, прекратится все международное кредитование Украины: не будет денег от других международных финансовых организаций, от Евросоюза и от США. Дефолт Украины станет неизбежным. Периодические перерывы в предоставлении Украине транша МВФ, в том числе и в настоящее время, связаны с неполным выполнением Украиной своих обязательств по меморандуму между Украиной и МВФ. В частности, в последнее время решение правительства Украины о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен не было согласовано с МВФ. Есть и целых ряд других невыполненных Украиной условий.

Я предполагаю, что кредитование Украины со стороны МВФ в рамках действующей программы EFF может быть свернуто в ближайшее время.

Ashly: Как долго еще будет существовать понятие "работающий пенсионер", и в каких странах еще есть подобное изобретение?

Виктор Суслов: До тех пор, пока пенсионерам будет разрешено работать, это понятие будет существовать. В других государствах тоже есть работающие пенсионеры, но в развитых странах действует преимущественно накопительное пенсионное обеспечение, которое позволяет получать пенсии из средств, накопленных работником за период трудовой деятельности. Эти средства безопасно инвестируются в экономику и приносят стабильный доход их владельцу. В Украине накопительная система пенсионного обеспечения пока не создана.

Надежда Майная

Фото Инны Соколовской