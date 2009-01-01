Экс-депутат Госдумы объяснил, почему санкции США против оборонных предприятий РФ не имеют принципиального значения

США и их союзники по НАТО и так не работают с российскими производителями вооружений, отметил Пономарев.

США и Россия, иллюстрация joinfo.ua

Бывший депутат российской Госдумызаявил, что оборонные предприятия РФ работают со странами, которые не боятся санкций США, и не будут следовать в их русле, поэтому американские ограничительные меры против них принципиального значения не имеют.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время аналитик сомневается, что американскими санкциями можно ограничить работу таких структур, как ФСБ.

"Оборонные предприятия России работают со странами, которые американских санкций не боятся. И эти страны не будут следовать в русле санкций США. Поэтому американские ограничения против российских оборонных предприятий принципиального значения не имеют", — отметил собеседник.

По его словам, "они чувствительны для финансовых организаций, а не для оборонной сферы". "Хотя какие-то смежные поставки техники, например авиационной, это могло бы затронуть. Но это максимум того, что я могу предположить. К тому же США и их союзники по НАТО и так не работают с российскими производителями вооружений. Сейчас это лишь будет подтверждено в виде соответствующего решения", — добавил Пономарев.

Ранее сообщалось, что в США Госдепартамент передал Конгрессу список российских предприятий и силовых ведомств, в отношении которых могут быть введены санкции, в частности, в нем есть ФСБ и крупнейшие предприятия, связанные с оборонной промышленностью.