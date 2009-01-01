Экс-депутат Госдумы заявил, что Россия уже банкрот

Военный бюджет РФ "сокращается давно и выполняется в кредит", утверждает Боровой.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумызаявил, что "хотелки" властей РФ выполнитьстолкнулись с реальностью — ресурсов нет, страна уже банкрот.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что Москва уже не в состоянии финансировать Чечню на прежнем уровне.

"Хотелки российских властей выполнить военный бюджет столкнулись с реальностью. Ресурсов нет, РФ уже банкрот. Уже понятно, что все это делается в кредит", — добавил собеседник.

При этом "сокращать военный бюджет до выборов президента нельзя, так как технология сохранения власти осталась прежней". "Она основывается на создании оборонной психологии у избирателей. То есть людей хотят напугать", — отметил аналитик.

"Все, как во время войны с Грузией и в начале войны против Украины. Избиратель должен быть напуган до икоты, чтобы он прижался к власти и сильному лидеру в поиске защиты. Именно для этого взрываются дома, развязываются войны, организовываются "неожиданные" теракты, пугающие простого обывателя", — сказал Боровой.

По его словам, военный бюджет государства "сокращается давно и выполняется в кредит". "Компенсировать этот кредит нечем. Никаких серьезных завоеваний для пополнения бюджета страны не предполагается", — утверждает политик.

"К примеру, долг той же "Роснефти" сегодня составляет порядка 30 млрд долларов. Поэтому сейчас тратятся деньги обычных россиян. Грубо говоря, военный бюджет выполняется за счет пенсионеров и других представителей незащищенной части российского общества. Самое главное — это то, что в 2018 году намечается приведение в соответствие военного бюджета и долгов. Но только после выборов", — считает бывший депутат.

"Насколько я знаю, сокращается также финансирование Россией так называемых ДНР и ЛНР. Именно с этим связаны довольно резкие заявления оккупантов в Донецкой и Луганской областях о том, что Москва бросает "русский мир", — заявил он.

"Все высказывания о "Малороссии" или "Новороссии" — это желание привлечь внимание к этой проблеме. Практически то же самое происходит и с Чечней, которую Москва уже не в состоянии финансировать на прежнем уровне. Кредиты превышают резервы. В первую очередь это скажется на курсе рубля", — резюмировал Боровой.

Ранее американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт говорил, что цены на нефть будут постепенно снижаться, люди в России станут жить все хуже и хуже, и это самая большая проблема президента Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.