Экс-министр экономики объяснил, зачем власти Украины обесценивают гривню

Олигархи получают девальвационные прибыли, подчеркнул Лановой.

Олигархам выгодно обесценивание гривни, отметил эксперт podrobnosti.ua

Руководство Украины проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам, которые теперь могут приобрести "лакомые хозяйственные куски" за меньшую цену.

Большинство олигархов являются экспортерами, и девальвация дает им дополнительные девальвационные прибыли, рассказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в интервью интернет-изданию "Мир".

"К примеру, вчера они заработали миллион долларов на экспорте, и это было 25 миллионов гривень, а сегодня — это уже 28 миллионов. А их расходы внутри страны остались теми же. А поскольку олигархи сегодня у власти, даже более того — суперолигархов у власти, то это — целенаправленная политика государства", — сказал собеседник.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил, что власти государства через обесценивание гривни решают две задачи: наполнение бюджетов через инфляционный эффект, следующего за девальвацией; удовлетворение аппетитов "наших знаменитых экспортеров, они же главные финансовые промышленные группы страны, они же главные политические группы страны".