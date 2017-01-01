Экс-министр экономики объяснил, зачем власти Украины обесценивают гривню

Олигархи получают девальвационные прибыли, подчеркнул Лановой.
Большинство олигархов являются экспортерами, и девальвация дает им дополнительные девальвационные прибыли, рассказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в интервью интернет-изданию "Мир".
"К примеру, вчера они заработали миллион долларов на экспорте, и это было 25 миллионов гривень, а сегодня — это уже 28 миллионов. А их расходы внутри страны остались теми же. А поскольку олигархи сегодня у власти, даже более того — суперолигархов у власти, то это — целенаправленная политика государства", — сказал собеседник.
Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил, что власти государства через обесценивание гривни решают две задачи: наполнение бюджетов через инфляционный эффект, следующего за девальвацией; удовлетворение аппетитов "наших знаменитых экспортеров, они же главные финансовые промышленные группы страны, они же главные политические группы страны".