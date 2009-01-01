Экс-министр финансов о росте экономики России: ниже, чем во времена застоя в СССР

Основные экономические проблемы лежат внутри самой РФ, отметил Кудрин.

Мужчина и флаг РФ, иллюстрация Reuters

Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработокзаявил, что сейчас экономический рост страны ниже, чем во времена застоя в СССР.

Об этом он рассказал, выступая на Гайдаровском форуме (проходит в Москве), пишет Интерфакс.

В то же время эксперт подчеркнул, что стране нужна новая модель экономики.

"Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе", — считает экс-министр.

По его словам, РФ попала "в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями". "Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные", — добавил Кудрин.

"Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост", — сказал аналитик.

Ранее российский финансист Слава Рабинович выразил мнение, что экономика Российской Федерации рухнет, поскольку она безнадежно отстает от всего остального мира по всем параметрам.