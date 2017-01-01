Экс-министр финансов объяснил "скачки" курса гривни

Бывший глава министерства финансов, работая в парламенте, продолжает отслеживать состояние украинской экономики.

Колебания курса гривни по отношению к доллару B2Bi.od.ua

Бывший глава Министерства финансов Украины, а ныне народный депутат из фракции "БПП" Виктор Пинзеник в эфире телеканала "112 Украина" назвал факторы, влияющие на колебания курса гривни по отношению к доллару.

В первую очередь, народный избранник назвал зависимость страны от траншей Международного валютного фонда.

"Это не такой простой вопрос, как может показаться. Потому что мы, в большей степени, являемся заложниками той политики, которая проводилась в предыдущие годы долгов - "жизнь в долг". А эта политика привела к невозможности обеспечить потребность в валюте украинской экономики. Мы очень зависим от кредитов Международного валютного фонда. А тут, если вы знаете, есть пауза, передышка. Сейчас транш МВФ под вопросом. А это очень большой вызов для Украины. Я надеюсь, что на него будет дан ответ и политики не решатся прервать отношения, поскольку нам крайне важен доступ к валютным ресурсам", - сказал он.

Затем Пинзеник рассказал о влиянии, которое оказывает на курс гривни украинского торгового баланса в системе "импорт-экспорт".

"В позапрошлом году появилось новое явление, от которого страна избавилась. Было позитивное явление в связи с тем, что торговый баланс или экспортная позиция Украины превысила импортную. В Украину входило больше валюты, чем она потребляла. Оставалась проблема долгов. А в прошлом году, судя по всему - статистики нет еще - мы получили "дырку" в торговле. По данным за семь месяцев, у нас торговля недодала четыре миллиарда. Экспорт был меньше, чем импорт. Минус четыре миллиарда долларов. А это - давит на обменный курс", - сказал нардеп.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал прогноз курса гривни на 2018 год.