Экс-министр назвал одну из основных проблем экономики Украины

Роста госдолга можно избежать путем развития экономики страны, отметил Суслов.

Курс экономической политики нашей страны — ошибочный, считает Виктор Суслов Главред

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что рост государственного долга является одной из основных проблем украинской экономики.

Из-за увеличения задолженности украинцы должны больше платить кредиторам и меньше кушать, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

По его словам, "решить эту проблему можно только путем развития экономики, а для этого надо изменить ошибочный курс экономической политики".

"Рост госдолга является одной из основных проблем украинской экономики. Последствия? Украинцы должны больше платить кредиторам и меньше кушать", — сказал собеседник.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил "Главреду", что в 2017 году Кабинет министров совершил ряд самых вопиющих ошибок, в частности, одобрил структурно некачественный государственный бюджет-2018.