Экс-министр рассказал, насколько катастрофична для Украины проблема госдолга

Уровень долга достиг 66% ВВП, говорит Виктор Суслов

Виктор Суслов Главред

Если в Украине не возобновится экономический рост и не начнется приток иностранных инвестиций, угроза дефолта и невыплатыможет стать реальной.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Проблема государственного долга для Украины является очень серьезной. Уровень долга достиг 66% ВВП, в то время как безопасным считается уровень долга до 60% ВВП. В Украине при этом происходит уменьшение общего объема валового внешнего долга, который включает в себя также долги коммерческих организаций. Это связано с тем, что украинский бизнес вынужден возвращать старые долги и почти не получает новые займы. Это тоже очень плохо и ведет к корпоративным дефолтам", — говорит экс-министр.

"На сегодня для государства Украина нет прямой угрозы дефолта в связи с тем, что год назад Украина реструктуризировала свои внешние долги на сумму 18 миллиардов долларов. Однако в будущем угроза дефолта может стать реальной, если в стране не возобновится экономический рост, и не начнется приток иностранных инвестиций", — подчеркнул Виктор Суслов.

Напомним, ранее экономист объяснил, почему санкции против России болезненны для самого Запада.

Больше читайте на "Главреде": "Экономист Виктор Суслов: война не должна быть средством заработка, иначе она никогда не закончится".