Экс-министр посоветовал украинцам хранить деньги как депутаты

Сбережения лучше хранить в разных валютах, посоветовал Суслов.

Курс евро может упасть, считает эксперт УНИАН

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что евро находится под угрозой распада Евросоюза — это может вызвать падение курса валюты, а американская валюта находится под угрозой огромного роста госдолга США, превысившего 20 триллионов долларов.

Скорее, доллар будет дорожать относительно евро, чем наоборот, рассказал экс-чиновник на чате в "Главреде".

"… что касается хранения сбережений, то лучше всего диверсифицировать риски", — отметил собеседник.

Суслов считает, что стоит делать, как депутаты. "... часть денег храните в долларах, часть — в евро, часть — в золоте, часть — в картинах и антиквариате, часть — в недвижимости. По данным деклараций, вы видите, что депутаты, а также работники НБУ почти не хранят свои сбережения в гривне", — добавил он.

Ранее глава правления Комитета экономистов Украины Андрей Новак выразил мнение, что Кабмин вместе с Нацбанком решили выполнить и перевыполнить план по искусственной девальвации гривни.