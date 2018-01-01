Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему властям выгодно падение рубля

В РФ валюта страны падает, а эффективность экспорта растет, отметил Кох.

В России властям выгодно падение рубля, полагает Альфред Кох town.org.ua

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что властям страны выгодно падение рубля

При обесценивании валюты государства эффективность экспорта растет, написал он на своей странице в Facebook.

"Рубль падает — эффективность экспорта (прежде всего — для бюджета) растет. Особенно на фоне сравнительно высокой (и растущей!) цены на нефть", — отметил экс-чиновник.

В России властям выгодно падение рубля, полагает Альфред Кох Скриншот с facebook.com/Alik Kokh

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.