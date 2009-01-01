Эксперт назвал реальную стоимость квартир в новостроях Киева и пригорода

Продажа жилья меньше себестоимости влечет за собой замораживание строительства — рано или поздно, отметил Кудояр.

Иван Кудояр Главред

В пригороде Киева себестоимостьсоставляет от 8,5 до 9,5 тыс. гривен за квадратный метр, а в столице — от 10 до 17 тыс. в зависимости от класса дома, месторасположения, высотности и плотности застройки.

Об этом председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, естественно, продажа жилья меньше себестоимости влечет за собой замораживание строительства — рано или поздно.

"Постоянно общаясь с застройщиками, задаю один и тот же вопрос: какова себестоимость одного квадратного метра в вашем доме? Кто отвечает, кто скромничает...", — отметил собеседник.

"Но вывод таков: в пригороде (Ирпень, Буча, Вишневое) себестоимость составляет от 8,5 до 9,5 тысяч гривен за квадратный метр, в Киеве — от 10 до 17 тысяч гривен (в зависимости от класса дома, месторасположения, высотности и плотности застройки)", — добавил эксперт.